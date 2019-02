Klavertje 3 toont zich dé fluoschool van Brecht Toon Verheijen

26 februari 2019

13u38 0

Klavertje 3 in Overbroek heeft de deelname aan de Octopus Flitscampagne op een leuke manier afgesloten. De verkeersactie had tot doel om kinderen en ouders ook in de winter te stimuleren niet met de auto naar school te komen, maar met de fiets of te voet maar dan wel met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. “Op verschillende tijdstippen werden de kinderen met stempels en stickers beloond voor het dragen van hun fluohesje”, vertelt Nadia Buylinckx. “We zijn enorm tevreden met het engagement dat iedereen getoond heeft. Daarom organiseerden we een slotactie met een hapje en een drankje. Iedereen kwam in een opvallende fluo-outfit naar school.

Op deze manier proberen we kinderen aan te zetten om het dragen van de fluohesjes blijvend vol te houden.”