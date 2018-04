Kinderkoor en harmonie slaan handen in elkaar 12 april 2018

Kinderkoor Jubilate uit Hoogstraten en Harmonie Verbroedering uit Sint-Lenaarts spelen dit weekend de eerste voorstelling van hun gloednieuwe samenwerking. De keuze is gevallen op 'Er was eens...', een muziekvoorstelling van Jan Van der Roost. Initiatiefnemer en dirigent Wim Laurysen kroop in zijn pen en bewerkte het muziekstuk voor de speciale setting met een kinderkoor, een harmonie en twee acteurs. Annemie Ooms en Ann Leemans begonnen bij Kinderkoor Jubilate met het instuderen van de liedjes. Dirigent Wim Lauryssen studeerde met zijn muzikanten van Harmonie Verbroedering de muziek in. Acteurs zijn Sari Veroustraete en Maxime Waladi. De voorstelling speelt op zaterdag 14 april om 19 uur en op zondag 15 april om 15 uur in het Gemeenschapscentrum van Hoogstraten (Rabboenizaal). Tickets kosten 14 euro. (VTT)