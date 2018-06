Kinderen zetten vakantie in met modderspelen 30 juni 2018

De kinderen die gisteren naar de naschoolse opvang moesten van Stekelbees in Brecht, Sint-Lenaarts of Sint-Job-in't-Goor hebben de vakantie op een wel héél leuke manier ingezet. Stekelbees maakte van de 29ste juni immers de internationale modderdag. En of ze dat leuk vonden. Stampen met de voeten in de modder, met de handen een modderschilderij maken of een lekker moddergerecht: het mocht allemaal. Na het spelen zagen de kinderen er niet uit, maar ze hadden natuurlijk wel reservekledij bij én ze mochten zich ook een beetje wassen. Stekelbees zag de activiteit ook als promotie voor buitenspelen. (VTT/