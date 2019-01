Kerstboomverbranding Chiro Sint-Job voor het goede doel Toon Verheijen

13 januari 2019

09u36 0

Ondanks het gure weer kwamen zaterdagavond toch nog flink wat mensen opdagen voor de jaarlijkse kerstboomverbranding van de Chiro Sint-Job aan de Kerklei. Bomen om te verbranden waren er in elk geval genoeg want de KLJ Overbroek had er zelfs nog over van hun kerstboomverbranding en waren die bij de collega’s komen afzetten. Het is een traditie dat Chiro Sint-Job een kerstboomvebranding organiseert. Vorig jaar deden ze dit voor het eerst voor het goede doel. Ze konden de mooie som van 1.500 euro schenken aan ‘De Schakel’. Dit jaar werd gekozen voor het Chirofonds. Met het Chirofonds worden Chiro’s die het financieel moeilijk hebben geholpen.