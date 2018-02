Kampweg krijgt trajectcontrole 02 februari 2018

Er komt een nieuwe trajectcontrole op de Kampweg. Nadat Brecht al eerder het licht op groen zette, heeft nu ook de gemeente Wuustwezel z'n fiat gegeven. De maatregel komt er mede op vraag van de bewoners. Die klagen al langer over de overdreven snelheid op de baan tussen Brecht en Wuustwezel. "Onze politiezone doet er al regelmatig controles, maar die tijdelijke acties hebben maar weinig effect", zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V) . "Naar analogie met de Sint-Lenaartseweg willen we ook hier trajectcontrole met nummerplaatherkenning invoeren. " Het Agentschap voor Wegen en Verkeer, eigenaar van deze gewestweg, gaf recent toestemming voor het plaatsen van een ANPR-camera ter hoogte van Kampweg nr. 86. Deze camera zal begin februari worden geplaatst, waarna een testperiode kan starten. Wanneer de trajectcontrole operationeel wordt, is afhankelijk van de testresultaten en momenteel nog moeilijk te bepalen. (VTT)