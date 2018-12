Juwelier in Brecht overvallen NBA

19 december 2018

21u54 1 Brecht Een juwelier in Brecht is in de vooravond overvallen. De overvallers konden juwelen en geld buit maken.

Juwelier Dirk Verlinden kreeg rond 17.20 uur woensdagavond twee gemaskerde overvallers in de winkel. “Ze hebben de man dan bedreigd en een slag op het hoofd gegeven. De twee konden juwelen en geld buitmaken en vluchten dan weg met een vluchtauto”, vertelt Evelyn Tiebos, woordvoerder voor de politiezone Voorkempen. Van de mannen ontbreekt nu alle spoor. De politie onderzoekt de zaak. De juwelier zelf moest in het ziekenhuis verzorgd worden. Ook de vriendin van de juwelier die mee in de winkel werkt, was in shock na de feiten.

Het is niet de eerste keer dat de juwelier overvallers over de vloer krijgt. Hij had al te maken met een ramkraak en ook in 2006 werd de zaak door vier mannen overvallen. Het is de overbuurman, een opticien, die toen een deel van de buit kon recupereren.