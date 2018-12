Juwelier Dirk Verlinden al voor derde keer overvallen Zaakvoerder bewerkt met kolf van pistool Sander Bral

20 december 2018

15u34 0 Brecht Juwelier Dirk Verlinden uit Brecht is woensdag voor de derde keer het slachtoffer geworden van een overval. Twee gemaskerde mannen stapten zijn winkel binnen en hij werd geslagen met de kolf van een pistool. Het duo kon ervandoor gaan met horloges en juwelen. Eerder kreeg de zaak al te maken met een ramkraak en in 2006 werd er zelfs op een buurman geschoten tijdens een brutale overval.

Dirk Verlinden en zijn vriendin, die woensdag tijdens de overval ook aanwezig was in de winkel, zijn intussen al bekomen van het voorval en openden donderdag hun zaak opnieuw. “Vooraleer iemand hier binnen kan, moet er aangebeld worden”, herbeleeft Dirk die heftige woensdagavond. “Ik liet één man binnen en opeens kwam er een tweede man van achter de hoek gehold. Ze stapten samen de winkel binnen met een vuurwapen en gingen vliegensvlug te werk. Ik kon voorkomen dat ze mij vol in het aangezicht raakten met de kolf van het pistool, maar ik werd wel nog aan de zijkant van mijn hoofd geraakt. Ze sloegen ook enkele etalages aan diggelen, stalen een reeks dure juwelen en horloges en zetten het op een lopen. Het ging zo snel.”

“Mijn verwondingen vallen wel mee, ik moest enkel naar het ziekenhuis voor een paar hechtingen”, gaat Dirk verder. “We moeten onze inventaris nog maken en de schade opmeten, maar wellicht is er wel voor heel wat geld gestolen. Mijn vriendin en ik zijn enorm geschrokken woensdagavond, maar we moeten gewoon voort. Donderdag hebben we de winkel opnieuw geopend. Het is namelijk de drukste periode van het jaar met de feestdagen in het verschiet. De volgende stap is kijken of we nog betere veiligheidsmaatregelen kunnen nemen.”

In de beginjaren van de winkel kreeg de juwelier als eens te maken met een ramkraak maar de meest brutale overval was in 2006 waarbij ook schoten gelost werden op getuigen. Een zoon ving daarbij een kogel op voor zijn vader. Eén van de Litouwse daders van die overval is intussen gepakt en kreeg in 2008 een gevangenisstraf van tien jaar nadat hij in 2006 samen met 27 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde ontsnapte.