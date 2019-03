Jongerenkoor AkKOORd gaat ‘All Areas’ Toon Verheijen

29 maart 2019

22u54 0 Brecht Het jongerenkoor AkKOORd en het Kinderkoor de AkKOORdjes slaan de handen in elkaar voor een uniek concert. Deze keer trekken ze samen naar de festivalweide voor “AkKOORd All Areas”.

De twee koren willen met hun muziek in gedachten langs de zomerse festivals trekken zoals Graspop in Dessel in het iets hardere genre en Pennezakkenrock aan het Zilvermeer in Mol voor de iets zachtere kant. Beide groepen hebben afgelopen maanden hard gerepeteerd om op 6 april het beste van zichzelf te geven.

Het concert zal ook dit jaar weer doorgaan in het Kerkje Van Klein Veerle in Sint-Lenaarts. De deuren gaan open om 19 uur. Het optreden start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro en onder de 12 jaar betaal je maar 8 euro. Meer info op www.jongerenkoorakkoord.be