Jongeren- en kinderkoor AkKOORd(jes) brengen concert 24 februari 2018

Het jongerenkoor AkKOORd staat op zaterdag 3 maart nog eens op het podium met hun nieuwe voorstelling 'AkKOORd at the movies'. Tijdens de voorstelling zal het koor muziek brengen die iedereen wel kent uit films. De voorstelling is ook het eerste publieke optreden van de AkKOORdjes, het nieuwe opgerichte kinderkoor. Beide groepen hebben afgelopen maanden hard gerepeteerd om op 3 maart het beste van zichzelf te geven. Dit jaar vindt het concert plaats in Kerkje Van Klein Veerle in Sint-Lenaarts. De deuren gaan open om 19 uur en het concert zelf start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro. Kinderen onder de 12 betalen maar 8 euro.





Meer info op www.jongerenkoorakkoord.be.





(VTT)