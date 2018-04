Joke Tercalavres (83) vertelt 150ste levensverhaal 03 april 2018

02u41 0 Brecht Joke Tercalavres woonde als kind in China en maakte daar de Tweede Wereldoorlog mee in een gevangenenkamp. Na haar terugkeer bouwde ze met vallen en opstaan een nieuw leven op in België. De 83-jarige vrouw vroeg Zorgbedrijf Antwerpen om 'Het boek van haar leven' te schrijven. Het is al het 150ste levensverhaal dat Zorgbedrijf Antwerpen mocht optekenen en in een uniek boek gieten.

Joke Tercalavres groeide op in het Chinese Tientsin. Ze kreeg er een kant van de Tweede Wereldoorlog te zien, die in Europa weinig bekend is want ze belandde samen met haar ouders in het 'jappenkamp' Yangchow C. Daar zat het gezin gevangen tot oktober 1945, waarna ze samen terugkeerden naar België. Die terugkeer was voor Joke een echte cultuurschok. Terwijl China voor haar omgeving een afgesloten hoofdstuk was, kon de jonge vrouw in België maar moeilijk aarden door de vele omzwervingen en de tijd in gevangenschap. Ze stichtte een gezin, kreeg kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen maar bleef zich altijd een beetje ontheemd voelen. Met dit boek hoopt ze dat haar naasten beter zullen begrijpen wat dat voor haar betekent. "Nu kunnen mijn kleinkinderen lezen wie hun mémé is en was. Die oorlog heeft ervoor gezorgd dat ik me nergens thuis voel. Toen mijn ouders me meebrachten naar België, zeiden ze 'We gaan naar huis' maar zo voelde ik dat niet aan. Ik was in China geboren, voor mij was dat mijn thuis. Door mijn gesprekken met de levensverhaalschrijfster en mijn geschreven verhaal heb ik al die puzzelstukjes in elkaar zien vallen." (ADA)