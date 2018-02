Jeugdschrijfster verrast kleuters 22 februari 2018

02u49 0

Jeugdboekenschrijfster Thaïs Vanderheyden, bekend van onder meer de Spiekpietjes, heeft een bezoekje gebracht aan de basisschool De Brug in Sint-Job-in-'t-Goor. Thäis ging in elk van de drie derde kleuterklasjes langs. De kleuters kregen er uitleg hoe ze aan het idee komt om een boek te beginnen en wat ze er allemaal voor moet doen. Ze verklapte ook het geheim van hoe een figuur uit een prentenboek wordt bedacht. Uiteraard heeft ze ook uit haar eigen boeken voorgelezen. En ondertussen kregen de kleutertjes ook meteen uitleg over hoe ze zelf figuurtjes kunnen tekenen. (VTT)