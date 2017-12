Jeugdhuis steekt weer vuurwerk af 03u02 0

Jeugdhuis 't Jop in Sint-Job-in-'t-Goor steekt op oudjaarsavond opnieuw een vuurwerk af op het Max Wildiersplein.





Toch was het voor het organiserende Jeugdhuis 't Jop geen evidentie om ook dit jaar de gemeente te kunnen verwennen met dit vuurwerk-spektakel van tien minuten. "Zo'n vuurwerkshow is niet alleen een dure aangelegenheid, het is ook niet eenvoudig om praktisch alles geregeld te krijgen", weet voorzitter Yannick Severyns. "We zijn nu met vier bestuursleden die de hele organisatie dragen en hun nieuwjaarsnacht volledig in het teken stellen van het vuurwerk. Extra vrijwilligers vinden is niet vanzelfsprekend. Gelukkig kan Jeugdhuis 't Jop wel rekenen op wat praktische hulp van de gemeentediensten en kunnen we wat materiaal lenen van Chiro Sint-Job."





Naar schatting gaan elk jaar een tweeduizend mensen kijken. "Het vuurwerk leeft echt in ons dorp", meent Yannick Severyns. "Om uit de kosten te geraken, kunnen we gelukkig rekenen op sponsoring van lokale handelaars. We zetten ook collectepotjes in de winkels waar iedereen een vrije bijdrage kan doen voor het vuurwerk en we openen de avond zelf een cava- en jeneverkraam." (VTT)