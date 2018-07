Jaagpad twee maanden afgesloten 07 juli 2018

Er gebeuren momenteel onderhoud- en vernieuwingswerken aan Sluis 3 in Sint-Job-in-'t-Goor. Daardoor zal het jaagpad onderbroken zijn ter hoogte van de sluis tot eind augustus. De sluisdeur zelf kan die periode bovendien niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers. De omleiding loopt in twee richtingen via Donkerbosdreef - Tilburgbaan - Vinkenboslaan.





(VTT)