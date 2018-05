Is jouw kind een foutenspeurneus of stille helper? 11 mei 2018

De kleuterschool Klavertje 3 in Overbroek en de Zevensprong in Brecht zelf hebben als eerste school in Vlaanderen het label 'kindertalentenfluisteraarschool' in ontvangst mogen nemen. Het label werd woensdag met een kleine plechtigheid onthuld in aanwezigheid van heel wat (groot)ouders en burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "Het is een lang en moeilijk woord, maar het komt er op neer dat we als leerkrachten op zoek gaan naar de talenten die in elk kind schuilen", vertelt directrice Denise Goossenaerts.





39 talenten

"Het is een project van pedagoog Luc Dewulf. Alles samen zijn er 39 talenten die elk een eigenzinnige naam krijgen zoals stille helper, foutenspeurneus, kennisspons, doordenker, trouwe vriend, groepsdier en ga zo maar verder. We proberen echt in elk kind te ontdekken waar hij of zij voor staat en waar het goed in is. Als we hem of haar dan zo'n naam geven, gaan ze ook echt stralen en willen ze dat ook verder ontwikkelen. En dat is in eerste instantie de bedoeling: die glimlach op de gezichtjes toveren en de kleuters zich goed in hun vel doen voelen. Met het stimuleren van hun talenten hopen we dat ze later ook sneller een bewuste en juiste keuze kunnen maken als ze een studierichting moeten kiezen." (VTT)