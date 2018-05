Industriehal gaat in vlammen op TWEEDE ZWARE BEDRIJFSBRAND IN TWEE DAGEN TOON VERHEIJEN

29 mei 2018

02u50 0 Brecht Een grote industriehal en bijhorend kantoorgebouw in aanbouw aan de Ondernemerslaan zijn maandagmiddag volledig in vlammen opgegaan. De schrijnwerkerij Rudy Weyvis bvba wilde er deze zomer zijn intrek nemen. Het is de tweede zware industriebrand in Brecht in twee dagen tijd.

Schrijnwerkerij Rudy Meyvis laat momenteel een gloednieuwe grote hal en bijkomend kantoorgebouw annex showroom optrekken op de nieuwe KMO-zone De Ring vlak naast het op- en afrittencomplex van de E19. De bedoeling was om er tegen of vlak na het bouwverlof in te trekken. Maar maandagmiddag liep het plots fout. De werknemers die aan het chappen waren, konden nog op tijd uit het gebouw geraken. Maar het voorste gedeelte van de nieuwbouw stond in een mum van tijd volledig in lichterlaaie. In dat gebouw zouden de kantoren en een showroom komen. "Ons korps van de brandweer Zone Rand kwam massaal ter plaatse en kreeg meteen hulp van enkele omliggende korpsen", zegt burgemeester Luc Aerts van Brecht.





Rampenplan

De volledige bouw, voornamelijk hout en isolatie, ging nagenoeg volledig in vlammen op. In de loop van de namiddag werd beslist om de restanten volledig te slopen om het blussen te vergemakkelijken. Een tijd lang was ook de operationele fase van het rampenplan afgekondigd. De afrit van de E19 ter hoogte van Brecht werd een uurtje na het uitbreken van de brand volledig afgesloten door de hevige rookontwikkeling. Die rookpluim was overigens van kilometers ver al te zien. Ook ambulances hielden zich standby voor het geval er brandweerlui of werknemers bevangen zouden geraken door de rook of de hitte. "Voor de eigenaars is dit een zware klap. Het zijn hardwerkende mensen die met de nieuwbouw een droom wilden verwezenlijken om nog verder te kunnen groeien en uitbreiden." Momenteel werken er een twintigtal mensen.





De oorzaak van de brand is voorlopig niet duidelijk. "Er waren werken aan de gang. Zo wilden arbeiders de chapewerken aanvangen. Maar dat lijken niet meteen brandgevoelige werken. Wat betreft de oorzaak tasten we dus nog in het duister", aldus Luc Aerts. Voor het brandweerkorps van Brecht is het al de tweede zware brand in evenveel dagen tijd. Zondagmorgen gingen in Sint-Lenaarts nog twee opslagloodsen van de NV Backx volledig in vlammen op. "We kunnen alleen maar respect opbrengen voor onze brandweermensen. Voor de tweede dag op rij staan ze bij hete temperaturen in hun zware pakken en in de rook vuur te bestrijden. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend."