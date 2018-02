Inbrekers krijgen tot 40 maanden cel 14 februari 2018

De rechter in Turnhout heeft drie mannen uit Oekraïne veroordeeld tot celstraffen tot veertig maanden voor een hele reeks inbraken in bestelwagens. Een vierde verdachte werd vrijgesproken en voor een vijfde zal pas later een straf uitgesproken worden.





De vijf verdachten werd beticht van een zestiental feiten van inbraken in bestelwagens tussen april en juni 2017. Ze maakten daarbij gebruik van een opblaasbaar kussen dat ze tussen de portieren van de bestelwagens staken en dan opbliezen. Ze sloegen onder meer toe in Beerse, Westerlo en Dessel. Tijdens een huiszoeking bij Nicolai U. werden in de kelder grote hoeveelheden gestolen spullen aangetroffen. Hij kreeg 40 maanden cel waarvan de helft met uitstel. Nicolae P. kreeg dan weer 36 maanden, ook de helft met uitstel. Veacceslav P. kreeg vijftien maanden cel met uitstel. (VTT)