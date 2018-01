Inbrakenplaag zet zich ook in 2018 verder 02u39 0 Brecht De inbrakenplaag van eind vorig jaar in Brecht en deelgemeenten zet zich ook dit jaar verder. Op het einde van vorige week waren er opnieuw een reeks inbraken of pogingen daartoe.

Zo lag een bewoner van een woning aan de Schotensteenweg vorige donderdagavond laat televisie te kijken in zijn bed, toen hij plots rond 22.30 uur gestommel hoorde. Aanvankelijk dacht hij dat zijn vrouw was thuisgekomen, maar toen zag de man plots moddersporen op de trap. Op de eerste verdieping merkte hij dat de kamers doorzocht waren net als de woonkamer op de gelijkvloerse verdieping. De politie liet nog een speurhond ter plaatse komen, maar die geraakte het spoor bijster in de achtergelegen Vogelkerslaan. Later die avond bleken er ook nog andere inbraken gepleegd te zijn waaronder in de Braambeslaan en het gebied tussen de Brugstraat en de Kerklei. (VTT)