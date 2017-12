Inbrakenplaag blijft maar duren 02u25 0 Brecht Inbrekers hebben woensdag opnieuw op verschillende plaatsen hun slag proberen te slaan in Brecht.

De bewoner van een woning in de Rubinsteinlaan merkte woensdagavond iets na 20 uur op dat het zijpoortje naast zijn woning was opengebroken. Daarna merkte hij ook dat er achteraan de woning een ruit was ingeslagen van de achterdeur. De daders doorzochten de hele woning en gingen aan de haal met een aantal spullen.





Oproep van politie

Daarnaast was er ook een inbraak in een woning aan de Nieuw Rommersheide. Daar maakten de daders een ruit stuk van een zijdeur om zo binnen te geraken. Ook daar gingen ze met verschillende spullen aan de haal.





In dezelfde omgeving werden er ook nog twee inbraakpogingen gemeld. Die vonden plaats op woningen aan de Mieksebaan en de Lijsterbeslaan. De daders raakten niet binnen of vonden er niets waardevol om mee te nemen.





De politie doet een oproep om extra alert te zijn. "Gezien de vele pogingen in de omgeving vragen we extra alert te zijn en verdachte zaken onmiddellijk aan de dienst 101 te melden. We vragen een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van personen en voertuigen. Liefst merk en nog beter de nummerplaat en nationaliteit." (VTT)