Inbraak in serviceflats Toon Verheijen

20 februari 2019

09u57 0

Dieven hebben afgelopen maandag toegeslagen in drie serviceflats in de Gasthuisstraat. Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe twee vrouwen de automatische inkomdeur forceren terwijl een derde vrouw op de uitkijk blijft staan. Hun gezicht bedekten ze met een sjaal en trui. De vrouwen geraakten uiteindelijk in twee flats binnen waar ze ook wat persoonlijke spullen stalen. De politie organiseerde nog een zoektocht, maar dat leverde niets op.