In zes jaar duizend inwoners erbij 16 maart 2018

Sint-Lenaarts





De gemeente Brecht is op zes jaar tijd met maar liefst duizend inwoners aangegroeid. Een gemiddelde dus van iets meer dan 150 inwoners per jaar. Vorig jaar waren dat er zelfs 219 waardoor de teller op 1 januari op 28.995 stond. Ondertussen is de kaap van de 29.000 inwoners bereikt. Daarvoor heeft een jongeman uit de Dorpsstraat in Sint-Lenaarts gezorgd. (VTT)