Honderd inwoners denken mee over toekomst gemeente 21 maart 2018

02u45 0

Honderd inwoners van Brecht mogen zondag deelnemen aan 'apérogesprekken' over de toekomst van de gemeente. De gesprekken zullen een aanvulling vormen op de omgevingsanalyse die het gemeentebestuur heeft laten maken. "Om mee na te denken over welke koers de gemeente Brecht de komende jaren zal varen, hebben we een aantal inwoners uitgenodigd", zegt algemeen directeur van de gemeente en het OCMW Annemarie Marnef. "Dat gebeurde niet zomaar. De voornaam moest voorkomen in de naam van onze deelgemeenten of ze moesten wonen op huisnummer 2, 6, 9, 29 of 60. Meer dan 100 inwoners bevestigden hun komst en zullen deelnemen aan de Apérogesprekken."





De deelnemers zullen tijdens de gesprekken ingedeeld worden in gesprekstafels van acht personen. Onder leiding van een moderator brainstormen ze over allerlei uiteenlopende thema's. Iedere deelnemer bespreekt twee thema's. (VTT)





Meer over Brecht

politiek