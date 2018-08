Hoerastemming Beneluxtrein is al voorbij ACTIECOMITÉ STUURT WEER KLACHTENBRIEF NAAR NMBS TOON VERHEIJEN

08 augustus 2018

02u36 0 Brecht Het actiecomité Station Noorderkempen heeft een memorandum opgesteld waarmee het nogmaals de NMBS-top wil wakker schudden rond de dienstverlening op en rond het station Noorderkempen. De eisen zijn stiptere treinen, betere dienstverlening en meer parking.

Toen in april werd aangekondigd dat de Beneluxtrein zou rijden, werd dat op gejuich onthaald. Het enthousiasme is bij sommige mensen alweer fel geminderd. Er rijden nu wel meer treinen dankzij de IC Brussel-Amterdam, maar geregeld valt er een trein weg - gisteren was dat weer het geval met die van 16.01 uur - of zijn er (forse) vertragingen. De gemeente Brecht stuurde onlangs ook al een brief naar de NMBS om de situatie aan te kaarten. Het actiecomité Station Noorderkempen, dat destijds ontstaan is tijdens het Fyradebacle, gaat nu een nieuw memorandum opstellen. "Het gaat ons niet alleen om het afschaffen van treinen of de vertragingen", vertellen Joris Van der Schoot, gemeenteraadslid in Hoogstraten Arnold Wittenberg en schepen in Brecht Luc Torfs. "Er is ook totaal geen afstemming met De Lijn. Soms moeten reizigers tot drie kwartier wachten vooraleer er een bus is. Dagelijks blijven we klachten en meldingen binnenkrijgen."





Eisenbundel

De initiatiefnemers hebben een hele bundel met klachten of eisen opgesteld. "We pleiten onder meer ook voor het behoud van de naam Station Noorderkempen", vertellen de drie. "Het station is er gekomen voor de hele regio en niet alleen Brecht. Daarnaast willen we ook voldoende parking. Er is wel sprake van uitbreiding, maar ze is er nog altijd niet. En loketten die open zijn in het weekend, zijn ook geen overbodige luxe. Net als het sanitair dat niet altijd beschikbaar is. En dan zwijgen we nog over de dienstverlening naar mindervaliden toe. Die moeten nu al een dag op voorhand reserveren, maar dan gebeurt het nog dikwijls dat er toch geen hulp is op het tijdstip dat ze dat gevraagd hadden."





Beterschap

Burgemeester Luc Aerts van Brecht bevestigt dat de gemeente enkele maanden geleden in de pen kroop en de NMBS een klachtenbrief stuurde. "Ik heb de indruk dat het iets gebeterd is, maar ik sta natuurlijk niet met mijn horloge op het perron", vertelt de burgervader. "We hebben wel nog klachten gekregen."





Parking wordt uitgebreid

De NMBS blijft nog altijd toegeven dat de situatie beter moet. "De afstemming met De Lijn kan beter . De loketten zijn inderdaad niet altijd open, maar er is wel een goede ticketautomaat. De uitbreiding van de parking komt er. Daar is al budget voor."