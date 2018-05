Hevig onweer trekt over noorden van Antwerpen: "Zwaarste wolkbreuk in 60 jaar" BRECHT KONDIGT RAMPENPLAN AF, BRANDWEER KALMTHOUT KRIJGT 70 OPROEPEN BINNEN NINA BERNAERTS

30 mei 2018

02u57 0 Brecht Een enorme wolkbreuk heeft gisteravond voor heel wat miserie gezorgd in de Antwerpse Noordrand. Van Kapellen over Schoten tot Brecht stonden de straten blank. In Brecht werd zelfs het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. "In mijn 59 jaar nog nooit meegemaakt", zegt burgemeester Luc Aerts.

Kalmthout

Brecht

Stabroek

Rond 18 uur brak de wolkbreuk boven het noorden van Antwerpen los. De straten in Kapellen, Stabroek, Brecht stonden in een mum van tijd blank. Onder andere het Picoplein in Stabroek stond volledig onder water, mensen schuilden in de plaatselijke Albert Heijn. Hetzelfde verhaal in Kalmthout waar de Dorpsstraat herschapen werd tot een rivier. Maar het epicentrum leek zich in Brecht te bevinden. Daar werd het gemeentelijke rampenplan afgekondigd. Naar schatting kregen er een 20-tal gezinnen water in huis.

Krom trekken

Ook de gemeentelijk sporthal kreeg het hard te verduren. "Het kwam overal binnen, langs het dak, langs de deuren maar evengoed langs de rioolputjes borrelde het water op. We hadden net nog een dansles van 6- en 7-jarigen. De ouders geraakten zelfs niet meer tot bij hun kinderen vanwege de wateroverlast. Onze dansjuf heeft de kinderen wel supergoed opgevangen. Ondertussen hebben we met een vijftiental vrijwilligers geprobeerd om met aftrekkers het water buiten te houden. Niet altijd even succesvol want het bleef gewoon komen", vertelt Rika Rits, verantwoordelijke van de sportdienst. Wat de schade zal zijn, is nu nog koffiedik kijken. "We proberen zoveel mogelijk water weg te houden van de houten vloer maar het valt nu nog af te wachten. We hopen dat de schade meevalt. Op het eerste gezicht lijkt dat ook, maar het zal pas de komende weken duidelijk worden of de vloer niet krom trekt." Voor inwoner Ward Karemans was het improviseren. Hij was onderweg naar huis toen het noodweer toesloeg.

Auto achtergelaten

"Ik kon op een gegeven moment niet verder. Ik heb mijn wagen op de parking van de Aldi gezet en heb nog even gewacht maar het was niet te doen. Ik ben uiteindelijk te voet verder gegaan. Thuis gekomen was ik vooral blij dat er geen water in mijn living stond. Ik zal straks of morgen wel mijn auto halen."

Geen evacuaties

Ook burgemeester Luc Aerts had nog nooit zo'n ramp meegemaakt. "Dit is in mijn 59 jaar de zwaarste wolkbreuk die ik heb meegemaakt. We hebben alle mogelijke manschappen ingezet en het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Ongeveer een 100 brandweermannen zijn bezig met het vrijwaren van de woningen. We schatten dat ongeveer een 20-tal woningen schade hebben opgelopen. Er zijn nergens evacuaties gebeurd en er zijn geen slachtoffers gevallen gelukkig. Het bleef bij een heel lokale zware wolkbreuk", zegt Aerts. De brandweer in Kalmthout kreeg meer dan 70 oproepen binnen.