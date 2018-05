Het walhalla voor de autoliefhebber 36 OLDTIMERS TENTOONGESTELD IN LOODS VOOR ONLINE VEILING TOON VERHEIJEN

29 mei 2018

02u57 0 Brecht Sint-Lenaarts wordt voor oldtimerfans vrijdag even het auto-walhalla. Bedrijf DS Auctions stelt er in een loods aan de Mallebaan 36 oldtimers tentoon. Een Essex Super Six Vintage Racer uit 1926 is een van de paradepaardjes. Die moet op de online veiling zo'n 100.000 euro opleveren.

DSAuctions is een samenwerking tussen Legal Brokers van Robin Schelvis en Patrick Dussolier van Dussolier Classic Cars. De eerste is voornamelijk gespecialiseerd in de verkoop van jonge wagens en de tweede in oldtimers. Met deze onlineveiling hebben de twee elkaar gevonden. "We hebben in totaal een klantenbestand van 160.000 personen uit zowat heel de wereld", vertellen Patrick Dussolier en Robin Schelvis. "De wagens die we nu verkopen zijn van handelaars, particulieren, curatoren en dergelijke. Op zich is er niet echt een minimaal bedrag dat we voor ogen hebben, maar de klant zal ongetwijfeld wel zelf een idee voor ogen hebben. We organiseren op vrijdag wel een kijkdag (en een nocturne op 1 juni), maar bieden kan alleen online. Wij zorgen er wel voor dat online alle informatie beschikbaar is. We brengen de auto ook helemaal in detail in beeld. Sommige kopers komen uit Amerika. Die komen niet even op en neer om naar de auto te kijken."





BMW op 3 wielen

De hal van DSAuctions staat vol met blinkende bolides. Oude Porsches, BMW's en Jaguars. Maar ook enkele unieke exemplaren. Zoals een Citroën B14G Boulangère, een echte bakkersauto zeg maar. De wagen dateert van 1927 en moet zo'n 10 tot 15.000 euro opbrengen. "Verschillende bakkers hebben al geïnformeerd en ook de vorige eigenaar heeft al spijt", vertelt Robin Schelvis. Iets verderop staat een al even blinkende Riley uit 1950. Een wagen waarvan er maar 506 zijn gemaakt. In Amerika brachten gelijkaardige exemplaren meer dan 100.000 euro op. Of de kleine BMW 250 Isetta. Een wagentje op drie wielen met bijzonder weinig plaats. "Maar je ziet ze bijna niet meer rijden", vertellen de veilers. "Met een beetje geluk brengt die wagen 30.000 euro op."





1.000 pk

In een aanpalende hal valt meteen een wel héél uniek exemplaar op. Een Chevrolet Camaro, maar geen gewoon exemplaar. Onder de motorkap gaat 1.000 pk schuil. De motor heeft een inhoud van net geen 5.700 cc. "Als je de motor start, dan springen alle alarmen aan", lacht Robin. "Een oorverdovend geluid. Niet normaal. Je mag er ook absoluut niet mee op de baan. Ik verwacht dan ook dat deze wagen richting Amerika gaat." Ook de Fiat 500 Jolly valt op net als de oudste uit de rij. Een Essex Super Six Vintage Racer uit 1926. "Deze wagen is echt tot in de puntjes gerestaureerd. Een echte parel. Hij moet zo'n 100.000 euro kunnen halen." Alle wagens zijn terug te vinden op www.dsauctions.eu. De wagens zijn vrijdag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te bezichtigen.