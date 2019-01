Herdenkingsplek voor huisdieren? Schepen bekijkt mogelijkheden Toon Verheijen

18 januari 2019

13u54 0 Brecht De gemeente gaat onderzoeken of er ergens een herdenkingsplek kan gecreëerd worden voor overleden huisdieren. Het idee kwam van oppositieraadslid Patrick Van Assche van Vlaams Belang. Schepen Kris Janssens (N-VA) gaat de mogelijkheden bekijken.

Patrick Van Assche van Vlaams Belang diende tijdens de gemeenteraad een motie in die ook door iedereen werd goedgekeurd.

“Een geliefd huisdier verliezen veroorzaakt bij echte dierenliefhebbers een groot verdriet”, zegt Van Assche. “Daarom ijveren we ervoor dat de gemeente een soort van herdenkingsplaats ergens wil voorzien. We hebben het voorbeeld gezien in de gemeente Kontich waar ze zelfs een soort van herdenkingskapel hebben.”

Schepen van Dierenwelzijn Kris Janssens is het idee zeker niet ongelegen. “Voor mensen is het verlies van een huisdier inderdaad traumatiserend”, aldus de schepen.

“Voor mij persoonlijk is zo’n herdenkingsplaats niet nodig, maar iedereen gaat er natuurlijk anders mee om. Ik wil wel benadrukken dat het in Kontich om een privé-initiatief gaat. Maar dat wil niet zeggen dat we de komende maanden de mogelijkheden eens kunnen bekijken.”