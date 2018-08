Grote afvalbrand bij Igean in Brecht: hou ramen en deuren gesloten NBA

20 augustus 2018

Er woedt momenteel een brand in een loods op de site van Igean in het Antwerpse SInt-Lenaarts (Brecht). Het gaat om een composthoop die brandt. De rookpluim is goed te zien. De brandweer raadt aan om ramen en deuren in de buurt van de site gesloten te houden. De brandweer is volop bezig met het blussen. Een tiental korpsen zijn ter plaatse om de brand te blussen. De Oostmalsebaan blijft voorlopig afgesloten ter hoogte van Igean, er is een plaatselijke omleiding voorzien.