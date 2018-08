Grofvuil schiet in brand in opslagplaats Igean 21 augustus 2018

02u49 0 Brecht In een loods in Sint-Lenaarts is gisteren grofvuil spontaan beginnen te branden. De brandweer was met een tiental korpsen aanwezig. Er geraakte niemand gewond.

Een brand in een afvalloods op de Oostmalsebaan heeft gisteren voor heel wat schade gezorgd. De rookpluim was al van ver te zien. De loods was een overslagplaats voor afvalverwerker Igean.





"In de loods hadden we vooral grof vuil staan van de containerparken in de regio. De brand moet spontaan ontstaan zijn. Ongeveer een derde is uitgebrand, dus dat blijft al bij al beperkt. We zullen de komende dagen metingen doen naar de stabiliteit maar onze werking komt niet onmiddellijk in gedrang," zegt woordvoerder voor Igean, Fenna Bouve.





Rook niet giftig

De rook in de buurt werd wel nauwlettend in het oog gehouden door de brandweer. Maar die kon al gauw uitsluiten dat er ook gevaarlijke stoffen in de lucht hingen.





Het duurde even voor de brandweer de brand onder controle had, een tiental korpsen uit de regio moesten ter plaatse komen en het grootwatertransport werd opgestart. De Oostmalsebaan werd een tijdlang afgesloten voor verkeer. (NBA)