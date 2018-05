Gezocht: oude beelden van 't Centrum 04 mei 2018

02u28 0

De communicatiedienst van de gemeente is op zoek naar (oude) foto's van 't Centrum. Het oude ontmoetingscentrum is ondertussen gesloopt en maakt plaats voor een nieuwbouw. Die moet klaar zijn tegen mei 2019. "Het wordt een nieuw hoofdstuk voor 't Centrum, maar we willen de mooie herinneringen aan de activiteiten in en rond het gebouw niet verloren laten gaan", vertelt An Van De Mierop van de gemeente Brecht. "We zijn op zoek naar foto's of affiches van een fuif, trouwfeest, toneel, quiz, optreden, brunch, je sportclub in , voor of naast het gebouw van 't Centrum. De foto's zullen op een originele manier verwerkt worden in het nieuwe moderne gebouw. Je kan ze ten laatste op donderdag 31 mei digitaal versturen naar communicatie@brecht.be of ze bezorgen in één van de gemeentelijke bibliotheken. Wij maken een kwaliteitsvolle scan en bezorgen je foto's terug." (VTT)