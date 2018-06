Gevraagd: stipte treinen in Noorderkempen GEMEENTE STUURT BRIEF NAAR NMBS-TOP TOON VERHEIJEN

06 juni 2018

02u42 0 Brecht De gemeente Brecht heeft de NMBS-top een brief gestuurd om haar beklag te doen over de tot dusver gebrekkige dienstverlening. Vooral de stiptheid van de treinen blijkt een heikel punt. De NMBS belooft beterschap met onder meer een pendeldienst.

Veel gejuich en gejubel op 9 april toen de allereerste Beneluxtrein tussen Amsterdam-Brussel stopte in het station Noorderkempen, maar ondertussen is de euforie al fel geminderd. Een eerste trein naar Brussel is er pas om 8 uur. En de meeste Beneluxtreinen rijden het station Noorderkempen telkens met een vertraging binnen van een tot enkele minuten. In sommige gevallen zelfs meer dan tien minuten. Regelmatig wordt er zelfs een trein geschrapt. Concreet voorbeeld: gisteren reden er tussen 8 en 16 uur van de achttien vertrekkende treinen slechts vier op tijd. De andere hadden een vertraging tussen 1 en 11 minuten. "We hebben zo lang uitgekeken naar deze treinverbinding", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V). "Maar we worden nu meer dan veelvuldig aangesproken door misnoegde treinreizigers. Dagelijks ondervinden ze hinder met de stiptheid."





De gemeente Brecht heeft een brief gestuurd naar de NMBS om de problemen aan te kaarten en met de (dwingende) vraag om de problemen ook op te lossen. Vragen die er dus ook al kwamen van omliggende gemeenten.





Kinderziektes

De spoorwegmaatschappij geeft de problemen toe. "Wanneer je een nieuwe verbinding opstart dan heb je kinderziektes, maar we zijn de eerste om toe te geven dat het momenteel beter kan en moet", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Onze treinen op die lijn moeten echt wel stipter rijden. Er zijn verschillende oorzaken zoals een defecte bovenleiding, defecte locomotieven, persoonsaanrijdingen maar ook veel technische problemen. Dat zijn uiteraard geen excuses, maar wel verklaringen. We werken er echt wel aan om vooral ook op Nederlands grondgebied de technische defecten op te lossen."





Pendeltreindienst

De NMBS belooft in elk geval om tussen Antwerpen en Brecht sneller in te grijpen wanneer er een IC wegvalt door een of andere reden. "Als er treinen beschikbaar zijn op het moment dat er een incident zich voordoet, dan zullen we inderdaad een pendeltreindienst inleggen", zegt Bart Crols. "Dat is uiteraard vooral zo in dingen die we op voorhand kunnen bepalen. Het kan nog altijd gebeuren dat pas in laatste instantie een trein wegvalt. Dan meteen een andere toveren is niet altijd mogelijk." De NMBS geeft ook toe dat er met De Lijn gepraat moet worden. "We begrijpen maar al te goed dat het frustrerend is voor treinreizigers als ze door vertraging van de trein ook hun bus missen. We zullen met beide partijen aan de tafel moeten gaan zitten."