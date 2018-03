Gemeentehuis zet stap naar 21ste eeuw KASTEEL WORDT GEMODERNISEERD EN KRIJGT NIEUWBOUW TEGEN 2020 TOON VERHEIJEN

14 maart 2018

02u31 0 Brecht De meer dan 29.000 inwoners van Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-Lenaarts kunnen mogelijk vanaf 2020 terecht in een modern gemeentehuis. Het huidige kasteel in het Gemeentepark wordt dan volledig vernieuwd en krijgt ook een nieuwbouw. Kostprijs van de werken: zo'n 8,5 miljoen euro.

Het gemeentehuis van Brecht heeft wel wat. Een kasteeltje in het Gemeentepark met de nodige charme. Maar het dateert al van het midden van de negentiende eeuw en helemaal up-to-date is het niet meer. Personeel zit verspreid over verschillende locaties en voor de inwoners is het dikwijls zoeken. Daarom heeft het gemeentebestuur een dossier voorbereid om mee de stap te zetten richting modernisering. "Toen we in de jaren 70 en 80 het gebouw in gebruik namen als gemeentehuis was het wel functioneel, maar nu zijn we als gemeente - een beetje overdreven - bijna verdubbeld in inwoners", vertelt burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "De dienstverlening breidt ook alleen maar uit. Een extra mobiliteitsambtenaar, een ambtenaar integrale veiligheid of noem maar op. Allemaal functies die er vroeger niet waren. De uitbreiding van het personeel is best wel binnen de perken gebleven in Brecht, maar je merkt toch een grote noodzaak aan verandering."





Afgeleefd

Er is niet alleen het plaatsgebrek en de inefficiënte plaatsing van het personeel. "Het gebouw is ook afgeleefd en niet meer aangepast aan de moderne noden", zegt Aerts. "Kijk maar naar persoonlijke gesprekken op bijvoorbeeld de dienst ruimtelijke ordening. Dat gaat gewoon niet hé. Om het op zijn Brechts te zeggen: daar zit je op een schupsteel. Iedereen hoort daar alles wat er gezegd wordt. Een vertrouwelijk gesprek is niet meer mogelijk."





De gemeente heeft daarom een dossier laten opstellen om een bouwgroep te zoeken die het huidige gemeentehuis wil renoveren en er een nieuwbouw wil aanbouwen. Kandidaten moeten zich voor 15 juni aanbieden. "We benadrukken wel dat het historische karakter bewaard moet blijven", zegt Luc Aerts.





"Mogelijk zal het binnenin wel volledig gestript moeten worden. Na de werken moeten er voldoende spreekruimtes en vergaderzalen zijn en meer aandacht voor duurzaamheid. Het moet ook zo ingedeeld worden dat we het altijd nog kunnen aanpassen. En uiteraard moeten we volop inspelen op de digitale kaart."





Parking

Naast de renovatie en de nieuwbouw zal ook de parking aangepakt worden net als de ingang van het nabijgelegen gemeentelijk centrum Jan vander Noot. "We gaan ook bekijken of we de parking niet ondergronds kunnen brengen om zo misschien naast het gemeentehuis extra groen te voorzien. We maken van het dossier ook ineens gebruik om de ingang van het gemeentelijk centrum aan te pakken. Die toegang is al jaren een doorn in het oog. De zonk loopt regelmatig vol water en het liftje voor rolstoelgebruikers heeft eigenlijk nooit gewerkt. Daar zal dus ook een gebouw moeten voorkomen."