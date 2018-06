Gemeente wil wateroverlast laten erkennen als ramp 27 juni 2018

02u43 0

De gemeente is bezig met het opmaken van een dossier om de extreme wateroverlast van 29 mei te laten erkennen als ramp door Het Vlaamse Rampenfonds. Heel wat straten liepen toen onder en tientallen kelders en woningen liepen onder water. Bij zo'n erkenning kan schade die niet door de gewone brandverzekering gedekt wordt, onder bepaalde voorwaarden vergoed worden uit het Vlaams Rampenfonds.Wie schade heeft geleden dient best voor vrijdag 13 juli een dossier in. Meer info via kristine.vanbavel@brecht.be. (VTT)