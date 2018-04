Gemeente schakelt over op led-verlichting 18 april 2018

De gemeente Brecht laat de exact 4.460 straatlampen de komende tien jaar allemaal vervangen door ledverlichting. Voor dit jaar is er in een eerste fase 380.000 euro voorzien. De gemeente Brecht is de eerste in de Kempen die overstapt op led-verlichting.





"De werken starten in de loop van april op de invalswegen en dorpsassen", zegt duurzaamheidsambtenaar Peter Budts. "De eerste stappen om het verbruik van die verlichting te verminderen werden al wel gezet. Zo'n 6 procent van ons lampenpark bestaat reeds uit led. Het gaat dan vooral om de lampen die nieuw geplaatst zijn. Daarnaast hebben we ook al een tijdje geleden beslist om 's nachts bijna 60 procent van de lichtpunten te doven. In nog eens 10 procent van de gevallen wordt het licht serieus gedimd. Nu de beslissing is genomen om uiteindelijk alle lampen te vervangen, zullen we de elektriciteitsfactuur van de gemeente nog verder kunnen doen dalen." (VTT)