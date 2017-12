Gemeente opnieuw speelterrein voor inbrekers 02u35 11

Dieven hebben afgelopen week opnieuw op verschillende plaatsen ingebroken in Brecht. Maandagavond zag een bewoner uit de Moessorgskylaan dat er van alles uit de voortuinen werd gestolen door twee jongeren. Ze gingen onder meer aan de haal met laserprojectoren voor kerstverlichting die in de voortuinen stonden. Bewoners in de Tsjaikowskylaan stelden dan weer vast dat in hun woning was ingebroken. De politie kwam met een speurhond ter plaatse, maar de zoekactie leverde niets op.





Donderdag was het in de vooravond eerst twee keer prijs in de wijk Zandbergen. Een bewoner in de Gramyelaan hoorde het geluid van brekend glas aan de achterzijde van de woning van een buur. Daar was niemand thuis.





Politiehelikopter

De politie kwam snel ter plaatse en zag duidelijk dat er gepoogd was om in te breken, maar de woning leek niet te zijn doorzocht. Er werd met verschillende politieploegen, waarbij anonieme voertuigen, een nazicht in de omgeving gedaan. Ook een speurhond en de politiehelikopter kwamen ter plaatse. Dit leverde niets op.





Twee uren later zag een buurtbewoner van Boswegel twee verdachte mannen lopen bij zijn buren. De man riep en dat werd opgemerkt door de begeleider van de speurhond die nog in de buurt was. Er werd controle gedaan en ook daar bleek dat dieven geprobeerd hadden om in te breken.





Ten slotte was er ook een inbraak in een woning aan de Rommersheide. De bewoner hoorde ergens glas breken en zag plots twee voertuigen heel snel wegrijden in de richting van de Mieksebaan. De politie deed nazicht, maar kon niet meteen iets vaststellen. Tot een bewoner van Rommersheide iets voor middernacht thuiskwam en zag dat het glas van de voordeur gedeeltelijk was ingeslagen. Van de dubbele beglazing was enkel het buitenste glas stuk. De daders waren dus niet binnen geraakt. (VTT)