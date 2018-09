Gemeente huurt sporthal van school als noodoplossing 01 september 2018

Enkele sportclubs in Sint-Job-in-'t-Goor dreigden binnenkort zonder sportlocatie te zitten om Antwerp Hockeu Club de private sporthal aan Zandbergen nagenoeg volledig heeft afgehuurd. De gemeente huurt nu de sporthal van VBS Maria Middelares.





De sporthal aan De Zandbergen in Sint-Job is in privéhanden. Voor enkele clubs schoten er bij aanvang van het nieuwe sportseizoen niet veel beschikbare uren meer over omdat de Antwerp Hockey Club met de eigenaars een overeenkomst had afgesloten om het overgrote deel van de uren te huren. "Een aantal van onze verenigingen dreigde op die manier in de kou te komen staan", zegt schepen Daan De Veuster (CD&V-CDB). "We zijn wat beginnen rondhoren en hebben dan een oplossing gevonden. We huren vanaf 1 september de sporthal van de Vrije Basisschool Maria Middelares voor drie jaar. We betalen als gemeente een huurprijs van 600 euro. De sporthal zal tijdens weekdagen ook na de schooluren beschikbaar zijn net als in het weekend en tijdens de schoolvakanties." Clubs die de sporthal willen uren kunnen daarvoor terecht op de sportdienst. "De school zal de sporthal aanpassen met een badgesysteem voor de toegang en de kleedkamers zullen ook vernieuwd worden. Eerder verkregen Maria Middelares en Clara Fey een subsidie van de Vlaamse overheid om hun sportaccommodatie naschools open te stellen. (VTT)