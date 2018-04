Gemeente deelt gratis treintickets uit 17 april 2018

02u41 0

Nu sinds een week de Beneluxtrein halt houdt in Brecht, wil de gemeente haar inwoners trakteren. Ze geven enkele tickets voor een leuk dagje Amsterdam of Brussel weg.





De opdracht is simpel: een leuke, originele of zotte foto droosturen rond het thema trein. Een jury kiest de 6 mooiste foto's uit. Drie winnaars winnen ieder 6 tickets naar Amsterdam (en terug) met een ticket voor een escaperoom voor 6 personen. Drie andere winnaars ontvangen hetzelfde pakket voor 6 personen, maar genieten van een dagje Brussel. (VTT)





Foto's mogen doorgemaild worden naar communicatie@brecht.be, ten laatste op maandag 30 april