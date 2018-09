Gemachtigde opzichters gezocht 03 september 2018

De gemeente is op zoek naar gemachtigde opzichters voor Sint-Lenaarts. Het gaat om mensen die kinderen kunnen helpen om tussen 7 en 9 uur veilig het kruispunt Dorpsstraat-Kerkstraat over te steken. Kandidaten kunnen zelf kiezen welke dagen ze dat doen. De gemeente zorgt voor een vergoeding, een korte opleiding door de politie, een volledige uitrusting en een verzekering. Meer info via kristine.vanbavel@brecht.be (VTT)