GBS De Schakel zet zich in voor het goede doel Toon Verheijen

06 november 2018

Brecht De leerlingen van het zesde leerjaar van GBS DE Schakel zetten zich ook dit jaar in voor het goede doel.

In het kader van “de Warmste Week” van studio Brussel, zullen ze een heuse klaskrant maken over hartfalen bij jongeren en ouderen en verwante aandoeningen en de research die daarvoor nodig is. Deze krant wordt dan, samen met enkele andere zelfgemaakte gadgets, op de plaatselijke markt in de Kerkstraat te Sint-Lenaarts verkocht op donderdag 29 november. De opbrengst gaat integraal naar “hart voor research Aalst” van het ziekenhuis dat ook de tante van één van onze leerlingen geholpen heeft en die daarvoor ook de actie “Inne®heart” oprichtte. “Hopelijk mogen we tijdens de “Warmste Week” in december weer een geweldig bedrag gaan bekendmaken aan Studio Brussel in het provinciaal domein van Puyenbroeck”, zegt meester Johan. “De komende weken zal onze klas geregeld omgevormd worden tot een heuse redactie om de krantjes tijdig klaar te krijgen.”