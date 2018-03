Frauduleuze reisbureaus failliet verklaard 23 maart 2018

St-Job-In-'T-Goor





De reisbureaus Travel ID en Ever Travel In aan de Handelslei in Zoersel en de Brugstraat in Sint-Job-in-'t-Goor zijn door de handelsrechtbank failliet verklaard. De zaakvoerster heeft de voorbije weken nog naar een oplossing gezocht, maar legde uiteindelijk zelf de boeken neer. De reisbureaus kwamen enkele maanden geleden in opspraak omdat zaakvoerster Annick K. betaalde voorschotten van reizen niet meer doorstortte aan de uiteindelijke reisagent TUI Travel. Volgens de geruchten zouden er minstens een 75-tal gedupeerden zijn, maar bij de politie kwamen voorlopig wel 'maar' 24 klachten binnen. Die worden door de speurders verder onderzocht, want momenteel is er nog altijd wel sprake van fraude en oplichting. De zaakvoerster was niet bereikbaar voor commentaar. (VTT)