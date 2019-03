Flexwerkplek van 2.000 vierkante meter aan op- en afrittencomplex in Brecht tegen begin 2020 Toon Verheijen

07 maart 2019

13u08 5 Brecht In het voorjaar van 2020 opent de firma Regus haar 34ste flexwerkplek aan de Ringlaan in Brecht. In de nieuwbouw komt net geen 2.000 vierkante meter aan cowerkplekken, kantoren en vergaderzalen.

Regus heeft over heel de wereld gelijkaardige kantoorgebouwen en telt al zo’n 2,5 miljoen gebruikers.

“Over twee verdiepingen komt zo’n 1.887 vierkante meter aan ruimtes voor cowerken, gewone kantoren en vergaderzalen”, zegt woordvoerder Emanuel Sys. “De ruimtes kunnen per uur, dag, week of zelfs permanent gehuurd worden. We mikken vooral op startende ondernemers, maar ook werknemers van (inter)nationale bedrijven of flexwerkers die de files naar Antwerpen willen vermijden of iets dichter bij huis willen werken.”

Het nieuwe gebouw wordt het zevende van Regus in de provincie. De locatie is niet toevallig gekozen. “Het ligt vlak naast het op- en afrittencomplex van de E19”, zegt Sys. “Ideaal dus voor de pendelaars die dagelijks de file naar Antwerpen trotseren. Bovendien ligt ook het station Noorderkempen op wandelafstand.”