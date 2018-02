Fietspaden Kampweg krijgen witte lijnen 13 februari 2018

03u08 0 Brecht De onverlichte fietspaden langs de Kampweg tussen Wuustwezel en Brecht krijgen een witte randbelijning. Dit zal het de fietsers veel makkelijker maken om hun weg te vinden in het donker.

"Op de Kampweg tussen Brecht en Wuustwezel is er geen verlichting toegestaan op het fietspad", zeggen de schepenen Rit Luyckx (CD&V) uit Wuustwezel en Luc Torfs (Groen) uit Brecht.





"Toch kregen de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel vaak signalen van fietsers dat het er te donker is. Daarom stelden beide gemeentebesturen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vraag of hier op de fietspaden geen witte belijning kan aangebracht worden. We weten uit ervaring dat een begeleidende lijn op de grond wonderen doet. Bovendien zorgen glasparels ervoor dat de markering oplicht wanneer de fietsverlichting erop schijnt."





"De Wuustwezelsteenweg of Kampweg liggen langs de ene kant aan het Groot Schietveld en aan de andere kant aan het Marum. Voor de natuur en het milieu is het daar bovendien niet aangewezen veel verlichting te voorzien. Maar met de witte belijning komen we toch tegemoet aan een veiliger fietspad."





Op kosten van gemeente

Intussen ontving het gemeentebestuur van Brecht een bericht van AWV dat de belijning mag aangebracht worden op kosten van de gemeente.





Omdat de gemeente Brecht bezig is met het opmaken van een dossier om belijning aan te brengen in heel de gemeente, zullen zij de Kampweg mee opnemen en doorfactureren aan Wuustwezel. (VTT)