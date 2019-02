Fietser rijdt man omver en deelt rake klappen uit Politie onderzoekt bizar geval van verkeersagressie Toon Verheijen

15 februari 2019

18u32 3 Brecht Een zestiger heeft donderdagmiddag Brechtenaar Dirk Daems lelijk toegetakeld. Dirk kreeg enkele rake klappen en werd omver gereden. “Ik wilde hem er alleen maar attent op maken dat zijn rijgedrag gevaarlijk was. Plots lag ik op de grond. Voortaan zwijg ik wel.” De man hoopt via getuigen te weten te komen wie de man was.

Dirk Daems was met zijn wagen naar het warenhuis gereden om boodschappen te doen toen het op het kruispunt van de Andrélaan en de Mieksebaan plots fout liep. “Ik wilde rechts afslaan en zag niet meteen verkeer aankomen”, vertelt Dirk Daems. “Plots schoot er toch ineens een fietser voor mijn wagen voorbij en moest ik bruusk remmen. Ik ben er gewoon naast gaan rijden en deed mijn raam naar beneden. Omdat ik zelf nogal geschrokken was, vroeg ik de man wat hem bezielde dat hij zonder kijken zomaar plots voor mijn auto nog voorbijreed. Ik wilde hem eigenlijk alleen maar duidelijk maken dat het enorm gevaarlijk was en dat hij beter moest uitkijken.”

Harde klap

De reactie van de fietser was niet meteen wat Dirk verwachtte. De man schopte tegen de wagen en reed dan vliegensvlug verder. “Ik vond zijn reactie wat overdreven, stak hem terug voorbij en zette mijn wagen even aan de kant om met hem te praten. Ik wilde duidelijk maken waarom ik geschrokken was”, vertelt Dirk. “Ik deed teken en vroeg om te stoppen, maar de man begon nog sneller en sneller te fietsen. Ik ging nog wat opzij staan, maar hij is gewoon frontaal op mij ingereden. Niet per ongeluk, maar met de bedoeling mij te raken. Ik viel met een harde klap tegen de grond en wist even niet waar ik was. Ik hoorde een stem ook nog roepen ‘oef, hij komt al terug bij’. Tegen de tijd dat ik terug recht kon kruipen, was de man al weer verder gereden met zijn fiets.”

Foto

Dirk reed dan maar verder richting huis, maar zag dat de fietser ongeveer hetzelfde traject volgde. “Ik heb dan geprobeerd om een foto van hem te maken. Maar plots stopte hij en kreeg ik nog enkele klappen op mijn hoofd ook. Toen heb ik het maar zo gelaten. Ik weet dat ik zelf niet altijd van de gemakkelijkste ben, maar nu was ik gewoon geschrokken door zijn gevaarlijk rijgedrag. Als hij een fractie van een seconde later voor mijn wagen was gereden, dan had hij de klap misschien niet overleefd. Dat wilde ik hem alleen maar duidelijk maken. Maar bij die laatste klappen zag ik in zijn blik dat ik beter niet meer zou reageren. Ik hoop via deze weg de getuigen te kunnen achterhalen en eventueel te weten te komen wie de man is.”

Dirk liep verwondingen op aan de elleboog, hand een aangezicht. “Ik heb een proces-verbaal laten opmaken en heb enkele uren op de spoed kunnen doorbrengen. Ik hoop dat de politie hem kan identificeren.”