Feestvarken en slagerij verkopen hamburgers 06 juni 2018

Een maand lang zet slagerij Van Ballaert uit Brecht de vzw Feestvarken in de kijker. Wie de komende weken in de slagerij komt, kan de enige echte Feestvarken-hamburgers aankopen. "De hamburger is in de vorm van ons logo en bevat ook lekkere zilvertuitjes", lacht Koen Hendrickx van de vzw Feestvarken. "Uiteraard doen we het een beetje om centen in te zamelen voor onze vzw, maar ook om onze werking beter bekend te maken en zo ook benadrukken dat armoede echt wel overal aanwezig is."





Feestvarken vzw stelt verjaardagspakketten samen voor kinderen in armoede. (VTT)