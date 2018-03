Feest voor eerste Beneluxtrein 30 maart 2018

Vanaf maandag 9 april 2018 is het zo ver. Dan rijden er dagelijks 16 treinen in noordelijke richting naar Breda-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam en 4 tot in Den Haag en 16 in zuidelijke richting naar Antwerpen-Mechelen-Zaventem-Brussel. Door de invoering van de Intercity vanaf 9 april zal de huidige dienstverlening van de piekuurtreinen Noorderkempen-Antwerpen en Antwerpen-Noorderkempen ook wijzigen. 's Morgens en in de vooravond creëren deze treinen een aanvullend aanbod. Het stationsloket in Noorderkempen zal voortaan ook open zijn van 6 tot 22 uur. "Wie op maandagmorgen 9 april in station Noorderkempen af of op de trein stapt, wordt verwend met een warme Brusselse wafel en blauwe/gele Amsterdamse tulpen", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V). "De reizigers krijgen bovendien een bladwijzer mee met meer info over de nieuwe trein en de dienstregeling ervan. Koninklijke Fanfare Vlijt en Eendracht zal met hun muziek voor een feestelijke sfeer zorgen." Daarnaast is er ook een fotowedstrijd voor de inwoners van Brecht. "We roepen alle inwoners op om ons de mooiste, origineelste, zotste foto in het thema 'trein' te bezorgen." Een jury kiest de 6 mooiste foto's uit. Drie winnaars winnen ieder 6 tickets naar Amsterdam (en terug) met een ticket voor een escaperoom voor 6 personen. Drie andere winnaars ontvangen hetzelfde pakket voor 6 personen, maar genieten van een dagje Brussel. (VTT)