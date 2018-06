Feeest in het Park op 30 juni 16 juni 2018

Het laatste weekend van juni staat dit jaar naar goede gewoonte weer in het teken van Feeeest in het Park. Hippe caravannetjes, verrassende speeltuigen en een leuk retroterras vormen het decor van het gratis familiefestival. De kinderen van de Brechtse scholen zorgen ook voor kunstwerkjes om de boel wat op te vrolijken. Je kan komen genieten van een verse cocktail in de zomerbar of een lekker hapje eten bij één van de vele foodtrucks. Voor kinderen valt er opnieuw heel wat te beleven. Bouw mee aan Marbel-De-Luxe, een knikkerbaan in 't groot, leef je uit op Gerard de Olifant of de nostalgische zweefmolen. Geniet mee van de ganzenfanfare of van de fratsen van Funky Frida en tal van andere acts. (VTT)