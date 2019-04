Faillissement voor E10 Hoeve maar doorstart zet zaak opnieuw op de kaart met investeringen in gebouw Toon Verheijen

16 april 2019

22u45 0 Brecht De E10 Hoeve in Brecht werd failliet verklaard, maar even voor 22 uur dinsdagavond is er groen licht gegeven voor een doorstart van het de bekende horecazaak en feestzalencomplex. Dat betekent dat de geplande feesten gewoon door kunnen gaan. De E10 Hoeve gaat verder onder een nieuwe vennootschap met Jan Van Eyck en Joris Goossens die de krachten bundelen.

De cateringafdeling van de Groep Van Eyck ging de voorbije maanden door een moeilijke periode en ook voor de E10 Hoeve in Brecht was dat het geval. Het faillissement werd dinsdag uitgesproken, maar er is er ook goed nieuws want dinsdag werd de doorstart alsnog gerealiseerd. De uitbating van restaurant en het bijhorende zalencomplex gaat verder onder een nieuwe vennootschap, Resto E10 BVBA. In die vennootschap bundelt Jan Van Eyck (Groep Van Eyck) de krachten met Joris Goossens. Zij loodsten de voorbije jaren Den Eyck in Kasterlee naar heel mooie resultaten. “Met deze doorstart kunnen we nu flink investeren in renovatie van de infrastructuur en het aanbod”, zeggen zij. “Door de complexe situatie hebben we die een hele tijd voor ons moeten uitschuiven.”

Zekerheid

Voor de klanten en voor de personeelsleden, een vijfentwintigtal personen, betekent de doorstart goed nieuws. Dat de rechtbank nu het vertrouwen geeft, zorgt voor opluchting. “De E10 hoeve doet het vandaag, net als de andere exploitaties, zoals Den Eyck in Kasterlee, uitstekend. Maar door de problemen in onze eventcatering, groeide overal wat onrust. Ook de klanten hebben vaak iets horen waaien, zonder te weten dat de problemen zich beperkten tot de eventcatering. Bij deze komt er duidelijkheid: de toekomst van de E10 hoeve oogt zeer stabiel en zonnig. We zijn blij dat we de gasten die al feesten hadden vastgelegd kunnen geruststellen.”

Medewerkers

De voorbije weken en maanden besloten medewerkers van de E10 Hoeve wel om de zaak te verlaten. Zaakvoerder Jan Van Eyck heeft daar ook alle begrip voor. “Laat ons een kat een kat noemen: in de horeca zoekt iedereen personeel”, weet Jan Van Eyck. “Wie wil vertrekken, heeft meteen iets anders. Toch blijft de meerderheid van onze mensen heel trouw aan boord.” Joris Goossens wordt de man die het innovatieproject voor de E10 hoeve mee gaat sturen. “Joris bewees met een succesvolle innoverende passage van 7 jaar in Den Eyck dat hij de geknipte man is voor dit ambitieuze project”, klinkt het. “Hij kan hier aan de slag met een mooi team waar jong talent samenwerkt met medewerkers die veel maturiteit en wijsheid hebben. Hij kan ook vervanging zoeken voor wie vertrok en zo aan een heel mooi verhaal werken. Ik twijfel er niet aan dat we ook in Brecht een succesverhaal schrijven.“ Joris Goossens is ambitieus. “Mijn inzet voor de E10 hoeve zal in eerste instantie commercieel zijn. De E10 hoeve heeft unieke troeven door de ligging tussen Breda en Antwerpen, weg van de drukte en toch vlakbij. Met gratis parking als extra troefkaart. Daarmee kunnen we snel nieuw publiek aantrekken. Er wordt snel werk gemaakt van de verdere nieuwe inrichting van de feestkeuken de logistieke ruimte. We verfraaien ook de buitenkant van het gebouw. Ook de zalen verdienen opfrissing, met nieuwe elementen en een meer trendy inrichting. Ook ons culinaire aanbod zal vernieuwd worden.” Dankzij de doorstart kan de 45ste verjaardag van de E10 hoeve in stijl gevierd worden. “We gaan elke maand iets extra organiseren om de verjaardag luister bij te zetten.”