Extra politiepatrouilles in Gemeentepark na klachten van overlast

22 februari 2019

Politiepatrouilles van de zone Voorkempen zullen de komende weken verstrengd toezicht houden op en rond het Gemeentepark. De voorbije weken kwamen er verschillende klachten over hangjongeren die voor de nodige overlast zouden zorgen. “Het gaat dan vooral om het verbaal lastigvallen van kinderen en volwassenen”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “Van fysiek geweld is er geen sprake. Het is een plaats waar veel mensen samenkomen en passeren en we willen voorkomen dat het uit de hand loopt. Daarom zijn we ook met de controleacties gestart. Niemand moet zich geviseerd voelen. We willen er alleen maar voor zorgen dat het een aangename plaats blijft om rond te hangen.”