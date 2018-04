Extra controles op wildparkeren aan station Noorderkempen 11 april 2018

De politiezone Voorkempen gaat de komende weken en dagen extra toezicht houden op de parking rond het station Noorderkempen in Brecht. Nu daar sinds maandag de Beneluxtrein stopt, zal ook het aantal bezoekers toenemen. Mogelijk zal dat parkeerhinder met zich meebrengen zolang de NMBS de parking niet heeft uitgebreid (is al wel gepland, red.). De politie raadt dan ook aan om zoveel mogelijk met de bus of de fiets te komen. De politie zal regelmatig controles uitoefenen op wildparkeren om chaos op de parking te voorkomen. (VTT)