Ex-vriend steekt liefdesrivaal neer 12 mei 2018

Wesley V. L. is aangehouden op verdenking van poging moord op zijn liefdesrivaal. De dertiger had dinsdag de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin neergestoken. De steekpartij gebeurde in de meest beruchte straat van Brecht, de Bethovenstraat.





De politie van pz Voorkempen had de dader van de steekpartij snel te pakken. Wesley V.L. sloeg toe toen zijn ex-vriendin Tessa en haar nieuwe vriend Ben H. (27) een geleende auto kwamen terugbrengen. Wesley haalde uit met een mes en raakte in zijn buik. De man werd ernstig geraakt maar mocht na een dag het ziekenhuisverlaten.





Wesley V.L. werd vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij wordt beschuldigd van poging moord en verboden wapenbezit. Zijn advocaat Sahil Malik wil voorlopig geen commentaar geven waarom zijn cliënt door het lint ging.





De feiten speelden zich af in de felgeplaagde Bethovenstraat. Die werd de jongste maanden geterroriseerd door Dennis L. Hij gooide ramen in bij buurtbewoners of bekladde hun auto's. De man is ondertussen aangehouden en zit in de gevangenis. Hij heeft niets met deze steekpartij te maken. (PLA)