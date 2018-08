Ex-lijsttrekster N-VA start met Oprecht Brecht 17 augustus 2018

Brecht Het politieke landschap in Brecht is weer een politieke beweging rijker. Onder impuls van Joziena Slegers, ex-N-VA, komt ook Oprecht Brecht op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Joziena Slegers startte in 2004 de lokale afdeling van N-VA in Brecht en deelgemeenten op. In 2006 stond ze nog op de kartellijst met CD&V, maar in 2012 kwam N-VA alleen op. Joziena behaalde net geen 1.400 stemmen en de partij wist elf zetels te veroveren. Maar lang duurde de vreugde niet, want enkele jaren geleden stapte ze uit de partij om als onafhankelijke te gaan zetelen.





Nieuwe beweging

"Maar politiek blijft kriebelen en na heel wat gesprekken heb ik mensen gevonden om mee een nieuwe politieke beweging te starten", vertelt Slegers. "Ik wil echt iets betekenen voor de mensen om ons heen en daarom wil ik er voor blijven gaan. Het is niet zeker of we met een volledige lijst komen, maar dat op zich vind ik niet zo belangrijk. Kwaliteit primeert nog altijd boven kwantiteit. Wij willen vooral de inwoners van Brecht, Sint-Job, Sint-Lenaarts en Overbroek het gevoel geven dat naar hen allemaal geluisterd wordt. We hebben ook geen verantwoording meer af te leggen aan een nationale partijtop. Een beleid voeren dat kort op de bal speelt en reageert op de concrete noden van onze inwoners. Als er mensen zich geroepen voelen om mee te werken? Die mogen ons altijd contacteren."





