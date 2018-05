Els De Groof zakt van 2de naar 15de plaats op lijst Open Vld 09 mei 2018

Open Vld geeft Els De Groof dit jaar de vijftiende plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. In 2012 stond ze op plaats twee. Ze behaalde 139 voorkeursstemmen en werd daarmee eerste opvolger want de partij had maar twee zetels. Uiteindelijk kwam Els toch in de gemeenteraad terecht. (VTT)